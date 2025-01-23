В омской школе три класса отправили на карантин из-за вспышки чесотки

В Омске несколько классов временно перевели на дистанционное обучение из-за вспышки чесотки.

В Омске несколько классов временно перевели на дистанционное обучение из-за вспышки чесотки.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru.

Информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации СМИ, на карантин отправили три класса. При этом родители детей, которые продолжают учебу в здании, обеспокоены тем, что полная дезинфекция помещений пока не проводилась.

В департаменте образования городской администрации в комментарии журналистам отметили, что директор школы "активно сотрудничает с местными органами здравоохранения для обеспечения безопасности и здоровья всех учащихся и сотрудников".