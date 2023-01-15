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В Омской области женщина и трое детей погибли при пожаре

В Омской области женщина и трое детей погибли при пожаре Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Омской области.
В регионе
15 января 2023 г. 07:07
В Омской области женщина и трое детей погибли при пожаре

Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Омской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины с тремя детьми в возрасте двух, семи и девяти лет во время пожара, произошедшего сегодня ночью в частном доме, расположенном в деревне Белоусовка", - говорится в распространенном сообщении.

На место происшествия выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

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