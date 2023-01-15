В Омской области России при пожаре погибли женщина и трое маленьких детей

Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Омской области России.

Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Омской области России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины с тремя детьми в возрасте двух, семи и девяти лет во время пожара, произошедшего сегодня ночью в частном доме, расположенном в деревне Белоусовка", - говорится в распространенном сообщении.

На место происшествия выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Омской области, площадь пожара составила 100 кв. м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели дом и веранда, произошло обрушение кровли. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания.