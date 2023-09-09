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В Омской области при опрокидывании автобуса в кювет пострадали восемь человек

В Омской области при опрокидывании автобуса в кювет пострадали восемь человек Маршрутный автобус съехал в кювет и перевернулся у деревни в Омском районе Омской области. Водителя и семь пассажиров доставили в больницу.
В регионе
9 сентября 2023 г. 16:34
В Омской области при опрокидывании автобуса в кювет пострадали восемь человек

Маршрутный автобус съехал в кювет и перевернулся у деревни в Омском районе Омской области. Водителя и семь пассажиров доставили в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32053 (маршрут №324), мужчина 1964 года рождения, при движении по подъездной дороге к деревне Березянка Омского района не справился с управлением, допустил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне автобуса находились восемь пассажиров.

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