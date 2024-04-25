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В Омске горят три емкости с нефтепродуктами

В Омске горят три емкости с нефтепродуктами Пожар на производстве произошел в Советском округе Омска. Уровень возгорания оценивается как средний.
В регионе
25 апреля 2024 г. 11:28
В Омске горят три емкости с нефтепродуктами

Пожар на производстве произошел в Советском округе Омска. Уровень возгорания оценивается как средний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар. Специалисты оценивают уровень возгорания как средний. На месте работают специалисты МЧС", - отметил он.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что горят три емкости с нефтепродуктами объемом 200 л каждая.

"Горят три емкости по 200 л на Красноярском тракте города Омска. Предварительно, площадь пожара составляет 500 кв. м", - сказали в МЧС.

В ликвидации пожара участвуют 15 единиц техники и 58 человек.

Также в МЧС добавили, что к тушению привлечены два пожарных поезда. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области, один из них уже прибыл на место происшествия.

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