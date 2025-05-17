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В октябре в России пройдет I российско-арабский саммит

В октябре в России пройдет I российско-арабский саммит I российско-арабский саммит планируется провести 15 октября в России.
В регионе
17 мая 2025 г. 10:16
В октябре в России пройдет I российско-арабский саммит

I российско-арабский саммит планируется провести 15 октября в России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) принять участие в саммите.

"Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", - отметил Путин в телеграмме по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ, которая опубликована на сайте Кремля.

В ней Путин выразил уверенность в том, что мероприятие будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. 

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada I Rusiya-Ərəb sammiti keçiriləcək

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