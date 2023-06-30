В оккупированном РФ Бердянске прогремела серия взрывов

Серия взрывов произошла утром в оккупированном Россией украинском городе Бердянске прогремела серия взрывов. По предварительным данным, сработала российская система ПВО.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному Россией городу Бердянск ракетами "Storm Shadow" британского производства.



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар [по Бердянску] боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - говорится в сообщении.

10:37

Серия взрывов произошла утром в оккупированном Россией украинском городе Бердянске. По предварительным данным, сработала российская система ПВО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативных службах.

"В 08:00 мск в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ", - сказал представитель оперативных служб.