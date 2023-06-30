О нас

В оккупированном РФ Бердянске прогремела серия взрывов

В оккупированном РФ Бердянске прогремела серия взрывов Серия взрывов произошла утром в оккупированном Россией украинском городе Бердянске прогремела серия взрывов. По предварительным данным, сработала российская система ПВО.
В регионе
30 июня 2023 г. 11:07
В оккупированном РФ Бердянске прогремела серия взрывов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному Россией городу Бердянск ракетами "Storm Shadow" британского производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар [по Бердянску] боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - говорится в сообщении.

10:37

Серия взрывов произошла утром в оккупированном Россией украинском городе Бердянске. По предварительным данным, сработала российская система ПВО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативных службах.

"В 08:00 мск в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ", - сказал представитель оперативных служб.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Rusiyanın işğalı altındakı şəhərə “Storm Shadow” raketləri ilə zərbə endirib - YENİLƏNİB

Самое важное

Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
25 июня 2023 г. 13:59
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
25 июня 2023 г. 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi