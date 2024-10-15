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В Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал в катамаране два месяца

В Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал в катамаране два месяца Один из троих пассажиров выжил после двухмесячного дрейфования в море на катамаране в Охотском море.
В регионе
15 октября 2024 г. 09:31
В Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал в катамаране два месяца

Один из троих пассажиров выжил после двухмесячного дрейфования в море на катамаране в Охотском море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Пострадавший находится в шоковом состоянии.

Отметим, что 9 августа два брата с 15-летним ребенком отправились на катамаране от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону города Оха Сахалинской области. У них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем.

Возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

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