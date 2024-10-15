В Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал в катамаране два месяца

Один из троих пассажиров выжил после двухмесячного дрейфования в море на катамаране в Охотском море.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Пострадавший находится в шоковом состоянии.
Отметим, что 9 августа два брата с 15-летним ребенком отправились на катамаране от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону города Оха Сахалинской области. У них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем.
Возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).