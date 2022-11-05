В офисе президента Украины призвали к ударам по заводам дронов в Иране

Признание Ираном поставки России дронов вроде бы до начала полномасштабной войны в Украине выглядит бессмысленным.

Признание Ираном поставки России дронов вроде бы до начала полномасштабной войны в Украине выглядит бессмысленным.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Несколько странно выглядит это признание передачи России дронов, т.е они передали перед войной более тысячи дронов, которые начали использовать только после того, как россияне проиграли практически войну на поле боя. Вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они 8 месяцев лежали на складах?", – сказал советник главы Офиса президента.

Также он призвал наказать Иран за поставки дронов.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", - отметил Подоляк.