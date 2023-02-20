В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией

В офисе президента Украины назвали причину внезапного полного прекращения переговоров между Киевом и Москвой, которые продолжались почти два месяца после полномасштабного нападения России.

В офисе президента Украины назвали причину внезапного полного прекращения переговоров между Киевом и Москвой, которые продолжались почти два месяца после полномасштабного нападения России.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, после того, что произошло в Буче и во всей Киевской области в целом, Украина приняла решение о невозможности каких-либо переговоров с Российской Федерацией:

"Когда мы увидели все, что они делали в Киевской области, а потом это же увидели в Харьковской, Херсонской областях, мы не сомневались, что это же происходит и на остальных оккупированных территориях. Россия - не та страна, с которой нужно подписывать какой-то договор, Россия - страна, которая не должна в таком виде существовать, она будет всегда всем угрожать, не позволит людям на разных территориях жить так, как они хотят. Россия всегда пытается вмешиваться во внутриполитические процессы, особенно на постсоветском пространстве. И она делает это либо через создание сепаратистских очагов, либо через финансирование террористических внутренних группировок, либо через финансирование радикальных политических групп, которые постоянно на улицах устраивают какие-то протесты. Она это делает через информационное вмешательство, через пропагандистское давление. Более того, она иногда это делает через политические убийства.

У меня вопрос ко всем: а зачем вы хотите сохранить Россию в таком виде, если сегодня идет такой интенсивности война? Если Россия сбросила все маски, отказалась демонстративно от международного права, сказала, что им все равно, они будут просто убивать украинцев ради убийства, убивать крылатыми ракетами каждый день. И если Украина говорит демократическому миру о готовности умирать за его ценности, в том числе за его право быть свободным, почему мир еще не решил для себя окончательно максимально быстро дать Украине весь инструмент, чтобы максимально ускорить финал войны, который должен быть только один – никаких переговоров, никаких новых линий разделения, никаких договоренностей с Россией о временном перемирии, только проигрыш России! Тогда все другие страны, особенно на постсоветском пространстве, смогут решить и свои накопленные проблемы. Я не могу понять, почему кто-то еще, не все конечно, но кто-то еще говорит о переговорных процессах" - подчеркнул Подоляк.

М. Подоляк сказал, что они уже получают "Леопарды": "Сегодня Германия одна из ключевых стран, которая как раз таки, если исходить из заявлений, действий и госпожи Бербок, и господина Шольца, сегодня наоборот, пытается ускорить передачу и поставку танков, и ускорить создание ремонтных хабов.

Знаете, когда вы находитесь от войны далеко, вы ее не чувствуете так остро, как мы. У нас нет времени, у нас каждый день умирают люди на том же Бахмутском направлении. Вот прямо сейчас там стоят ребята, чтобы умирать, пока кто-то думает о том, как договориться с Россией, что без России существование Европы невозможно. Перестаньте уже! Империи иногда умирают! Чего вы боитесь, если есть страна, которая говорит, что готова идти до конца? Мы дойдем, вы просто будьте рядом, за нами стойте и подавайте нам оружие. Не пытайтесь усидеть на двух стульях. Сделайте уже свой выбор. Россия - слабая, отсталая, технологически никчемная страна, которая не может сидеть за столом переговоров на равных с большими странами. И мы хотим закончить все это", - добавил Подоляк.

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