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    В офисе экс-президента Армении прошли обыски

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Армении провели обыски в особняке и офисе экс-президента республики Роберта Кочаряна, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Как сообщили в Специальной следственной службе Армении, обыски прошли в рамках дела о событиях 1 марта 2008 года в Ереване.

    Других подробностей на этот момент нет.

    Напомним, что 1 марта 2008 года полиция Армении разогнала демонстрантов, митингующих против избрания Сержа Саргсяна президентом Армении. В результате в Ереване погибло не менее 8 человек.

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