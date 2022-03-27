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В Офисе Зеленского отреагировали на запрет публиковать его интервью в росСМИ

В Офисе Зеленского отреагировали на запрет публиковать его интервью в росСМИ Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "нелепость" требования Роскомнадзора от нескольких российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
27 марта 2022 г. 23:35
В Офисе Зеленского отреагировали на запрет публиковать его интервью в росСМИ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "нелепость" требования Роскомнадзора от нескольких российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной Россией против Украины, и сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведет именно Россию.

"Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно. Во-первых, РФ же считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны. Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?", - написал Подоляк.

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