В одной из воинских частей России выявили вспышку коронавируса

Анализы на коронавирус показали положительный результат у 20 военнослужащих в одной из воинских частей Свердловской области России. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе проведения профилактического обследования личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона лабораторным путем было обнаружено и подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции у четырех военнослужащих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевшие были незамедлительно доставлены в инфекционный стационар военного медицинского учреждения гарнизона, где в настоящее время получают необходимое лечение. Состояние всех удовлетворительное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 915, до 362 342.