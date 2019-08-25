В одной из ереванских квартир обнаружено тело бывшего сотрудника СНБ Армении

Оперативникам предстоит выяснить причины смерти бывшего работника спецслужб, рядом с которым обнаружен пистолет Макарова.
Тело бывшего сотрудника Службы национальной безопасности Армении обнаружено в одной из квартир в Ереване.
Как передаёт Report, об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что сигнал о случившемся поступил в полицию в воскресенье утром.
Прибывшие к месту ЧП полицейские и следователи обнаружили тело хозяина квартиры, 55-летнего С. Каграманяна с огнестрельным ранением в области сердца. Рядом лежал пистолет Макарова.
Согласно источнику, Каграманян в прошлом работал в Службе нацбезопасности.
Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.
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