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В одном из учебных центров России между 160 военнослужащими произошло столкновение, 14 человек ранены

В одном из учебных центров России между 160 военнослужащими произошло столкновение, 14 человек ранены
Массовое побоище произошло в в/ч 31612 в Елани в Свердловской области
© Ura.news

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Свердловской области РФ произошло столкновение между группой 60 бойцов из Тувы и сотней солдат из местного гарнизона, ножевые ранения получили 14 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на URA.ru, массовое побоище произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области.

По информации, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. 

В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Свердловскую область прибывает с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.

Отметим, что С. Шойгу - уроженец Тувинской АО. Его папа - тувинец, мама - русская.

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