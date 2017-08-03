В одном из учебных центров России между 160 военнослужащими произошло столкновение, 14 человек ранены

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Свердловской области РФ произошло столкновение между группой 60 бойцов из Тувы и сотней солдат из местного гарнизона, ножевые ранения получили 14 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на URA.ru, массовое побоище произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области.

По информации, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона.

В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Свердловскую область прибывает с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.

Отметим, что С. Шойгу - уроженец Тувинской АО. Его папа - тувинец, мама - русская.