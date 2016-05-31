В одном из турецких университетов 75 сотрудников арестованы за коррупцию

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В результате антикоррупционных операций, проведенных в университете "Акдениз" (Турция), были задержаны 75 сотрудников вуза.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 20 из них являются женщинами.

В университете в 2013 году было возбуждено уголовное дело в связи с коррупцией. Арестованные обвиняются в причинении ущерба обществу на сумму 3 млн. турецких лир (1,5 млн. манатов).

Ректорат университета распространил информацию, подтверждающую аресты: "31 мая Управление безопасности Антальи провело обыски в домах некоторых наших сотрудников. Их доставили в управление безопасности для дачи показаний. Ректорат следит за вопросом".