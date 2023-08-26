В одном из районов Стамбула начался лесной пожар

Лесной пожар начался в одном из районов на юго-востоке Стамбула.

Лесной пожар начался в одном из районов на юго-востоке Стамбула.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, лесной массив загорелся по неустановленным причинам в районе Малтепе. Туда направлены пожарные расчеты. Другие подробности не приводятся.

Данных о пострадавших или погибших нет.

Во многих регионах Турции, в том числе на юге и на западе, в последние два месяца фиксировалась жаркая погода. Столбики термометра местами превышали 40 градусов. В Стамбуле и Измире, где температура достигала 44 градусов, были зафиксированы многолетние рекорды. Из-за этого во многих регионах наблюдались лесные пожары.