В одном из отелей Москвы произошло массовое отравление

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей, проживающих в одной из гостиниц в районе Капотня в Москве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей, проживающих в одной из гостиниц в районе Капотня в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 февраля дети, проживающие в гостинице на улице 2-й квартал Капотни в Москве, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

"Шесть несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение столицы", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят расследование на месте инцидента.