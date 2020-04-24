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В одном из округов России излечился единственный больной коронавирусом - ФОТО

​В одном из округов России излечился единственный больной коронавирусо

Юрий Бездудный

В Ненецком округе России вылечился единственный пациент с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, единственный житель Ненецкого автономного округа (НАО), у которого была обнаружен COVID-19, прошел два теста на коронавирусную инфекцию. Они оказались отрицательными, после чего его выписали из больницы домой. 

Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал временно исполняющий обязанности губернатора округа Юрий Бездудный.


По его словам, новых случаев коронавируса нового типа в регионе не зафиксировано.

"На сегодняшний день Ненецкий округ снова свободен от коронавируса", — написал Бездудный.

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