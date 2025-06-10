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В одном из казино Армении проведен обыск из-за уклонения от уплаты налогов

В одном из казино Армении проведен обыск из-за уклонения от уплаты налогов Владелец одного из игорных домов в Армении скрыл от налоговой реальные доходы, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 887 млн драмов ($2,3 млн).
В регионе
10 июня 2025 г. 12:01
В одном из казино Армении проведен обыск из-за уклонения от уплаты налогов

Владелец одного из игорных домов в Армении скрыл от налоговой реальные доходы, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 887 млн драмов ($2,3 млн).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Армении.

Было установлено, что администрация одного из игорных домов в Цахкадзоре занизила оборот от реализации в размере около 4,2 млрд драмов (около $10,8 млн).

Заведено уголовное дело, в казино проведены обыски, изъяты носители информации для проведения полноценного расследования.

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