В одном из цехов Ташкента произошел взрыв, один человек погиб, 17 пострадали

В результате взрыва в цеху по производству медных труб в Ташкенте пострадало 17 человек, один из них погиб.

В результате взрыва в цеху по производству медных труб в Ташкенте пострадало 17 человек, один из них погиб.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

"В результате происшествия пострадало 17 граждан, из них 1 гражданин скончался на месте, 16 граждан были направлены в Республиканский научно-исследовательский центр скорой медицинской помощи, 7 граждан выписаны из стационара в связи с удовлетворительным состоянием", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, 14 июня около 09.50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси. Из-за взрыва обрушилась конструкция крыши здания и произошел пожар. Сгорела внутренняя часть постройки и станки на площади 50 кв. м.