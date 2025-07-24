В одной из женских тюрем Армении откроют отдельный блок для лиц до 21 года

В одной из женских тюрем Армении откроют отдельный блок для лиц до 21 года

В женском исправительном учреждении города Абовян откроют отдельный блок для заключенных в возрасте до 21 года.

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