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В одной из женских тюрем Армении откроют отдельный блок для лиц до 21 года

В одной из женских тюрем Армении откроют отдельный блок для лиц до 21 года В женском исправительном учреждении города Абовян откроют отдельный блок для заключенных в возрасте до 21 года.
В регионе
24 июля 2025 г. 11:58
В одной из женских тюрем Армении откроют отдельный блок для лиц до 21 года

В женском исправительном учреждении города Абовян откроют отдельный блок для заключенных в возрасте до 21 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее постановление было принято на заседании правительства Армении в четверг.

На проектные работы по строительству блока предусмотрено 1,98 млн драмов (чуть более $5 тыс.).

В пояснительной записке сказано о том, что решение принято с учетом того, что лица указанной возрастной группы относятся к социально уязвимым и сложнее поддаются ресоциализации.

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