В одной из женских тюрем Армении откроют отдельный блок для лиц до 21 года

В женском исправительном учреждении города Абовян откроют отдельный блок для заключенных в возрасте до 21 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее постановление было принято на заседании правительства Армении в четверг.
На проектные работы по строительству блока предусмотрено 1,98 млн драмов (чуть более $5 тыс.).
В пояснительной записке сказано о том, что решение принято с учетом того, что лица указанной возрастной группы относятся к социально уязвимым и сложнее поддаются ресоциализации.