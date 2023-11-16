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В ОДКБ заявили, что Армения не подавала документов о выходе из организации

В ОДКБ заявили, что Армения не подавала документов о выходе из организации Армения официально не обращалась в ОДКБ по поводу выхода из этой организации.
В регионе
16 ноября 2023 г. 13:32
В ОДКБ заявили, что Армения не подавала документов о выходе из организации

Армения официально не обращалась в ОДКБ по поводу выхода из этой организации.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об том сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на пресс-конференции в Москве.

"Официальных заявлений от руководства Армении не поступало, в том числе в организацию. Никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации договора о коллективной безопасности - их не было. Каких-то документов на этот счет не поступало, я лично не видел", - сказал он.

По его словам, в самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к кавказскому региону, "даже близко в мыслях ни у кого такого нет".

"То, что несколько ограниченное участие в совместных мероприятиях, проводимых в 2023 году было от Армении - всякая может складываться ситуация в государстве, и тут мы решения не обсуждаем. Вместе с тем они участвуют и в законотворческой деятельности, в рассмотрении документов организации, и в финансировании деятельности постоянно действующих уставных органов. Поэтому процесс идет", - сообщил Сидоров.

23 ноября в Минске под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

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