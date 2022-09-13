В ОДКБ предложили создать группу для анализа ситуации на азербайджано-армянской границе

Состоялось внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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"Нынешняя же ситуация требует досконального изучения", - добавил он.
В ходе заседания были предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе был отмечен выезд генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.