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В ОДКБ предложили создать группу для анализа ситуации на азербайджано-армянской границе

В ОДКБ предложили создать группу для анализа ситуации на азербайджано-армянской границе Состоялось внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
В регионе
13 сентября 2022 г. 23:18
В ОДКБ предложили создать группу для анализа ситуации на азербайджано-армянской границе

Состоялось внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович довел до сведения участников, что Беларусь всегда исходила из безальтернативного мирного решения вопросов между Арменией и Азербайджаном, исключительно политико-дипломатическими методами.

"Нынешняя же ситуация требует досконального изучения", - добавил он.

В ходе заседания были предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе был отмечен выезд генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.

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