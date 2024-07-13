В ОДКБ пообещали начислить членский взнос Армении после отказа платить

Армении начислят членский взнос в ОДКБ за 2025 год.

Армении начислят членский взнос в ОДКБ за 2025 год.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил постпред России при организации Виктор Васильев.

"Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении", - сказал Васильев.

По его словам, будет ли Ереван платить взнос или нет - "это уже политическая воля руководства страны".

Он отметил, что бюджет ОДКБ распределен между всеми странами-членами - половину платит Россия, остальные 50% должны заплатить другие пять государств по 10%. Долевой взнос Армении на 2024 год был определен в размере 53,22 млн руб.

В середине мая Ереван отказался финансировать работу ОДКБ в 2024 году. МИД России заявил, что бюджет организации будет скорректирован, но напомнил, что финансовые обязательства у Армении сохраняются.