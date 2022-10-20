В ОДКБ обсудят меры по оказанию помощи Армении

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассмотрят совместные меры по оказанию помощи Армении.

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассмотрят совместные меры по оказанию помощи Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в ближайшее время внеочередной сессии ОДКБ. Предполагается, что в ходе предстоящего заседания лидеры государств-членов в режиме видеоконференции обсудят итоги работы миссии ОДКБ в Армении и должны рассмотреть предложения по совместным мерам оказания помощи Еревану", - заявила Захарова.