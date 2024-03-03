В Одессе возросло количество погибших от атаки дрона по многоэтажке

В Одессе возросло количество погибших от атаки дрона по многоэтажке, произошедшей 2 марта. Из-под завалов извлекли тело еще одного ребенка.

В Одессе возросло количество погибших от атаки дрона по многоэтажке, произошедшей 2 марта. Из-под завалов извлекли тело еще одного ребенка.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

"Спасатели несколько минут назад завершили деблокирование тела ребенка - девочки, 2016 года рождения. Самой маленькой жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца. Спасибо каждому, кто в эти дни был на месте происшествия, был рядом с пострадавшими", - отметил он.