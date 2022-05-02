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Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие Вечером в понедельник, в Одессе и Николаеве на юге Украины слышали сильные взрывы.
В регионе
2 мая 2022 г. 21:30
Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате огня есть пострадавшие и погибшие.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал главы Одесской ОГА Максима Марченко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы", - пишет Марченко.

По словам главы Одесской ОГА, в результате огня есть погибшие и пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.

20:19

Вечером в понедельник, в Одессе и Николаеве на юге Украины слышали сильные взрывы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, по информации очевидцев, в Одессе раздался один мощный взрыв, а в Николаеве – несколько. В городах была объявлена воздушная тревога.

Предварительно, одна из вражеских ракет попала в одесский инфраструктурный объект.

Официальной информации о взрывах на данный момент нет.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Odessaya raket zərbəsi endirib, ölən və yaralananlar var

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