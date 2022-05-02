Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Вечером в понедельник, в Одессе и Николаеве на юге Украины слышали сильные взрывы.

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате огня есть пострадавшие и погибшие.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал главы Одесской ОГА Максима Марченко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы", - пишет Марченко.

По словам главы Одесской ОГА, в результате огня есть погибшие и пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.

20:19

Вечером в понедельник, в Одессе и Николаеве на юге Украины слышали сильные взрывы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, по информации очевидцев, в Одессе раздался один мощный взрыв, а в Николаеве – несколько. В городах была объявлена воздушная тревога.

Предварительно, одна из вражеских ракет попала в одесский инфраструктурный объект.

Официальной информации о взрывах на данный момент нет.