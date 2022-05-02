Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате огня есть пострадавшие и погибшие.
Как передает Report, об этом сообщает
"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы", - пишет Марченко.
По словам главы Одесской ОГА, в результате огня есть погибшие и пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.
Вечером в понедельник, в Одессе и Николаеве на юге Украины слышали сильные взрывы.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, по информации очевидцев, в Одессе раздался один мощный взрыв, а в Николаеве – несколько. В городах была объявлена воздушная тревога.
Предварительно, одна из вражеских ракет попала в одесский инфраструктурный объект.
Официальной информации о взрывах на данный момент нет.