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В Одессе 16 марта объявлен днем траура

В Одессе 16 марта объявлен днем траура Из-за массированной атаки по Одессе 15 марта погибли 14 человек. 16 марта в городе объявлен днем траура.
В регионе
15 марта 2024 г. 16:23
В Одессе 16 марта объявлен днем траура

Из-за массированной атаки по Одессе 15 марта погибли 14 человек. 16 марта в городе объявлен днем траура.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур", - добавил Кипер.

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