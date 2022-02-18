В ОБСЕ по запросу Украины проходит спецзаседание по Венскому документу

Совместное специальное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ проходит сегодня по запросу Украины в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации с перемещением вой

Совместное специальное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ проходит сегодня по запросу Украины в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации с перемещением войск вдоль российско-украинской границы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщению председательства Польши в ОБСЕ, заседание проходит по поводу необычной военной деятельности.

Ранее о запросе такого заседания сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.