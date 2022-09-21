В ОБСЕ осудили планы по проведению "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи осудили планы проведения "референдума" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ.

"Любые выборы или референдумы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только законными органами власти с соблюдением национального законодательства и международных стандартов. Поскольку война, последовавшая за вторжением РФ в Украину, продолжается, любые так называемые "референдумы", запланированные силами или при поддержке сил, незаконно осуществляющих фактический контроль на оккупированных территориях Украины, противоречат международным стандартам и обязательствам, и их результаты не будут иметь юридической силы", - отмечается в заявлении.