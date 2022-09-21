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В ОБСЕ осудили планы по проведению "референдумов" на оккупированных территориях Украины

В ОБСЕ осудили планы по проведению "референдумов" на оккупированных территориях Украины Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи
В регионе
21 сентября 2022 г. 12:14
В ОБСЕ осудили планы по проведению референдумов на оккупированных территориях Украины

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи осудили планы проведения "референдума" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ.

"Любые выборы или референдумы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только законными органами власти с соблюдением национального законодательства и международных стандартов. Поскольку война, последовавшая за вторжением РФ в Украину, продолжается, любые так называемые "референдумы", запланированные силами или при поддержке сил, незаконно осуществляющих фактический контроль на оккупированных территориях Украины, противоречат международным стандартам и обязательствам, и их результаты не будут иметь юридической силы", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində Rusiyanın “referendum” planlarını pisləyib
Версия на английском языке OSCE condemns plan to hold illegal “referenda” in occupied territories of Ukraine

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