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В ОАЭ высоко оценили роль Турции в достижении сделки по вывозу украинского зерна

В ОАЭ высоко оценили роль Турции в достижении сделки по вывозу украинского зерна Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия Турции по достижению соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
В регионе
28 июля 2022 г. 08:59
В ОАЭ высоко оценили роль Турции в достижении сделки по вывозу украинского зерна

Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия Турции по достижению соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства ОАЭ.

"Министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу высоко оценил усилия его страны по достижению соглашения, недавно подписанного в Стамбуле Украиной, Российской Федерацией и Турецкой Республикой при участии Организации Объединенных Наций, которое позволяет поставлять зерно на мировые рынки по Черному морю", - говорится в сообщении.

По мнению Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна, эти договоренности являются значимым шагом, "отражающим важность укрепления международного сотрудничества в преодолении глобальных вызовов и поиске эффективных решений для предотвращения глобального продовольственного кризиса".

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