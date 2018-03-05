В ОАЭ 11 телеканалам запретили демонстрировать турецкие сериалы

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Расположенный в Дубае (ОАЭ) "Центр Средневосточного вещания" (MBC) запретил 11 телеканалам демонстрировать турецкие сериалы.

Как сообщает Report со ссылкой на Ulusalkanal, руководитель пресс-службы центра Мазен Хаек подтвердил информацию.

Кроме того, он заявил, что они снимут более сильные арабские сериалы.

Было отмечено, что центр разослал всем телеканалам соответствующую инструкцию.

MBC является первым специальным телеканалом, транслирующимся с 1991 года на арабском языке с помощью спутника из Лондона. На данный момент действуют 11 каналов центра, головной офис которого в 2002 году был перенесен в Дубай.