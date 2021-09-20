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В Нью-Йорке приняты дополнительные меры безопасности из-за ГА ООН

В Нью-Йорке приняты дополнительные меры безопасности из-за ГА ООН Перед началом недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи полиция взяла под усиленную охрану улицы прилегающие к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
В регионе
20 сентября 2021 г. 17:26
В Нью-Йорке приняты дополнительные меры безопасности из-за ГА ООН

Перед началом недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи полиция взяла под усиленную охрану улицы прилегающие к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Движение пешеходов и транспорта останавливается уже на Второй авеню, откуда дальше пропускают только членов делегаций, сотрудников штаб-квартиры и имеющих соответствующую аккредитацию журналистов. Улицы, ведущие от Второй авеню к Первой авеню, где и расположена штаб-квартира, перекрыты заслонами из полицейских машин, водовозов и бетонных блоков.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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