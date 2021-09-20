В Нью-Йорке приняты дополнительные меры безопасности из-за ГА ООН

Перед началом недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи полиция взяла под усиленную охрану улицы прилегающие к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Перед началом недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи полиция взяла под усиленную охрану улицы прилегающие к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Движение пешеходов и транспорта останавливается уже на Второй авеню, откуда дальше пропускают только членов делегаций, сотрудников штаб-квартиры и имеющих соответствующую аккредитацию журналистов. Улицы, ведущие от Второй авеню к Первой авеню, где и расположена штаб-квартира, перекрыты заслонами из полицейских машин, водовозов и бетонных блоков.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.