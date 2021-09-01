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В Нур-Султане загорелся торговый центр

В Нур-Султане загорелся торговый центр Свыше 70 человек и 19 единиц техники участвуют в тушении крупного пожара в торговом доме "Тулпар" в городе Нур-Султане.
В регионе
1 сентября 2021 г. 08:14
В Нур-Султане загорелся торговый центр

Свыше 70 человек и 19 единиц техники участвуют в тушении крупного пожара в торговом доме "Тулпар" в городе Нур-Султане.

Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом в среду сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Сегодня в 07:36 (05:36, бакинское время) на пульт столичной службы пожаротушения "101" поступило сообщение о пожаре в торговом доме "Тулпар" по улице Валиханова. По прибытии пожарных расчетов установлено, что горят торговые бутики, расположенные на верхнем этаже четырехэтажного торгового дома", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, жертв и пострадавших при пожаре нет. "На месте создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчеты разделены на два боевых участка. На данный момент на месте пожара задействованы 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного департамента по ЧС", - пояснили в МЧС.

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