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В Нур-Султане ввели ограничения в связи с распространением COVID-19

В Нур-Султане ввели ограничения в связи с распространением COVID-19 Власти Нур-Султана с 23 июля ввели карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу и вхождением города в зону умеренного риска ("желтую зону") эпидемиологической ситуации.
В регионе
23 июля 2022 г. 08:41
В Нур-Султане ввели ограничения в связи с распространением COVID-19

Власти Нур-Султана с 23 июля ввели карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу и вхождением города в зону умеренного риска ("желтую зону") эпидемиологической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление 21 июля подписала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова.

"Рекомендовать ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения, банки, стадионы и другие спортивные сооружения), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет", - говорится в документе.

Кроме того, санитарный врач рекомендует перевести в дистанционный формат проведение совещаний, в которых принимают участие более 10 человек. Руководителям организаций нужно обеспечить перевод на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против коронавируса, а также людей, контактировавших с заразившимися COVID-19. Организациям образования рекомендовано исключить проведение мероприятий с совмещением групп и классов.

По данным администрации Нур-Султана, в столице циркулируют штаммы коронавируса "омикрон" и "стелс-омикрон", ежедневно выявляется порядка 640 новых случаев заболевания.

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Версия на азербайджанском языке Nur-Sultanda COVID-19-un yayılması ilə əlaqədar məhdudiyyətlər qoyulub

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