В Нур-Султане нашли мертвым офицера КНБ

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование.

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в КНБ.

"Десятого января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование", - говорится в заявлении ведомства.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.