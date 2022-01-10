В Нур-Султане нашли мертвым офицера КНБ

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в КНБ.
"Десятого января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование", - говорится в заявлении ведомства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.