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В Нур-Султане нашли мертвым офицера КНБ

В Нур-Султане нашли мертвым офицера КНБ Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование.
В регионе
10 января 2022 г. 11:28
В Нур-Султане нашли мертвым офицера КНБ

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в КНБ.

"Десятого января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование", - говорится в заявлении ведомства.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

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