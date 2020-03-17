Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин

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Столица Казахстана Нур-Султан и город Алматы закрываются на карантин с 19 марта.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, данное решение было принято государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте.

"С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы", - указано на сайте правительства.

Отмечается, что вводимые с 00:00 19 марта меры предусматривают: введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий, установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее, а также ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств.

Наряду с этим меры включают в себя бесперебойную работу специальных лечебных учреждений, ограничение движения общественного транспорта в дневное и прекращение его в ночное время, приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных торговых центров и домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств, установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов, с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер, реорганизация режима работы центров обслуживания населения, обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.