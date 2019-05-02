​В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии

Пожар произошел сегодня в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его данным, пожар площадью 20 квадратных метров произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного здания.

Причина пожара, в тушении которого принимали участие 66 сотрудников противопожарной службы и 18 единиц техники, устанавливается.

Для оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим привлечены сотрудники центра медицины катастроф.