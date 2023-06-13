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В Новосибирской области во время пожара в частном секторе погибли три человека

В Новосибирской области во время пожара в частном секторе погибли три человека В Мошковском районе Новосибирской области огонь повредил четыре частных дома, погибли три человека.
В регионе
13 июня 2023 г. 11:11
В Новосибирской области во время пожара в частном секторе погибли три человека

В Мошковском районе Новосибирской области огонь повредил четыре частных дома, погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства во вторник глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"К сожалению, в Мошковском районе погибли три человека, огнем повреждены четыре частных дома", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел в ночь на вторник в поселке Порос Мошковского района. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно смогли эвакуироваться восемь человек, четверо из них дети.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произошло обрушение кровли частного дома. Во время проведения неотложных работ спасатели обнаружили трех человек без признаков жизни - женщину и двух мужчин.

Как сообщили в управлении СК по региону, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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