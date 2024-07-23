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В Новосибирской области РФ в ДТП погибли четыре человека

В Новосибирской области РФ в ДТП погибли четыре человека Легковой автомобиль столкнулся с автоэвакуатором на 33-м км автодороги К-17р в Новосибирской области, в результате чего погибли четверо взрослых, один ребенок пострадал.
В регионе
23 июля 2024 г. 06:21
В Новосибирской области РФ в ДТП погибли четыре человека

Легковой автомобиль столкнулся с автоэвакуатором на 33-м км автодороги К-17р в Новосибирской области, в результате чего погибли четверо взрослых, один ребенок пострадал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров: женщина 1991 года рождения, женщина 1982 года рождения и мужчина возрастом на вид 30 лет (личность не установлена)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ДТП пострадала девочка 2015 года рождения, уточнили в ведомстве. Ребенка экстренно доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель 2002 года рождения, двигаясь на машине Chevrolet Cobalt со стороны Новосибирска в сторону поселка Ордынское, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автоэвакуатором Hyundai, после чего легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

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