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В Новосибирской области РФ при пожаре погибли мать и четверо детей

В Новосибирской области РФ при пожаре погибли мать и четверо детей Пять человек погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новосибирской области РФ.
В регионе
17 ноября 2024 г. 08:24
В Новосибирской области РФ при пожаре погибли мать и четверо детей

Пять человек погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новосибирской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Пожар удалось потушить, о причинах возгорания не сообщается.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, возгорание произошло рано утром. В доме находились восемь человек. Установлено, что погибли женщина и четверо детей возрастом от 6 до 12 лет.

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