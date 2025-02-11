В Новосибирске взорвался завод по производству газировки

На заводе по производству газированных напитков в Новосибирске произошла разгерметизация емкости для брожения.

На заводе по производству газированных напитков в Новосибирске произошла разгерметизация емкости для брожения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило областное МЧС

В результате обрушилась часть кровли на площади около 150 кв. м и часть стены на площади около 70 кв. м.

По данным МЧС, информация о взрыве поступила в 23:57 по местному времени. В региональной прокуратуре проводят проверку по факту ЧП. Ведомство уточнило, что при происшествии пострадал 30-летний мужчина, который является сотрудником организации, арендующей здание завода.