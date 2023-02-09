В Новосибирске в пятиэтажном доме произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд дома, есть погибший и раненые

В Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд дома. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"На месте работают 12 машин скорой. На сейчас 4 пострадавших, двое погибших", - сказала собеседница агентства.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил:

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим".