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В Новосибирске в пятиэтажном доме произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В Новосибирске в пятиэтажном доме произошел взрыв, есть погибшие и раненые В Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд дома, есть погибший и раненые
В регионе
9 февраля 2023 г. 05:46
В Новосибирске в пятиэтажном доме произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд дома. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"На месте работают 12 машин скорой. На сейчас 4 пострадавших, двое погибших", - сказала собеседница агентства.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил:

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим".

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