В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж

Самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете.

Самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в среду.

"По предварительным данным, сегодня около 09:00 часов в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс Новокузнецк-Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково)", - говорится в сообщении.

Самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 156 пассажиров. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.