О нас

В Новосибирске при пожаре в подвале гимназии погиб мужчина

В Новосибирске при пожаре в подвале гимназии погиб мужчина Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в подвале новосибирской гимназии.
В регионе
18 января 2024 г. 11:10
В Новосибирске при пожаре в подвале гимназии погиб мужчина

Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в подвале новосибирской гимназии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Обнаружено тело в подвале гимназии", - сказала собеседница агентства.

Возгорание в подвале образовательного учреждения, где работала частная школа для охранников, произошло 18 января. Из здания, по данным ГУ МЧС, было эвакуировано более 700 человек. Они были размещены в находящемся по соседству здании театра. Прокуратурой организована проверка по факту происшествия. Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.

По информации издания "НГС. Новосибирск", из подвала сотрудники правоохранительных органов вынесли оружие. Согласно Telegram-каналу Mash Siberia, в подвале действовал лазерный тир. Причиной возгорания стало нарушение при проведении сварочных работ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi