В Новосибирске при пожаре в подвале гимназии погиб мужчина

Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в подвале новосибирской гимназии.

Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в подвале новосибирской гимназии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Обнаружено тело в подвале гимназии", - сказала собеседница агентства.

Возгорание в подвале образовательного учреждения, где работала частная школа для охранников, произошло 18 января. Из здания, по данным ГУ МЧС, было эвакуировано более 700 человек. Они были размещены в находящемся по соседству здании театра. Прокуратурой организована проверка по факту происшествия. Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.

По информации издания "НГС. Новосибирск", из подвала сотрудники правоохранительных органов вынесли оружие. Согласно Telegram-каналу Mash Siberia, в подвале действовал лазерный тир. Причиной возгорания стало нарушение при проведении сварочных работ.