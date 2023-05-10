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В Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь самолет-бомбардировщик Су-24

В Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь самолет-бомбардировщик Су-24 На авиационном заводе в Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь "законсервированный" самолет-бомбардировщик Су-24.
В регионе
10 мая 2023 г. 13:40
В Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь самолет-бомбардировщик Су-24

На авиационном заводе в Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь "законсервированный" самолет-бомбардировщик Су-24.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что злоумышленники распространяли в соцсетях видеоролик с горящим самолетом. На кадрах они утверждали, что бомбардировщик полностью уничтожен.

После этого правоохранители приехали на территорию Новосибирского авиационного завода. Су-24 1990 года, однако в действительности он почти не пострадал.

Сейчас полиция разыскивает поджигателей.

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