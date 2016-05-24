В новом правительстве Турции не будут представлены 8 министров из прежнего состава - СПИСОК

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 8 человек из состава 64-го правительства Турции отстранены от должности.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, должности 4 министров из прежнего состава изменены. В составе 65-го правительства они будут занимать другие должности.

В состав 65-го правительства не вошли заместитель премьер-министра Ялчин Акдоган, министр семьи и социальной политики Сема Рамазаноглу, министр окружающей среды и градостроительства Фатма Гюльдемет Сары, министр по делам Евросоюза Волкан Бозкыр, министр здравоохранения Мехмет Муэззиноглу, министр экономики Мустафа Элиташ, министр развития Джевдет Йылмаз, министр культуры и туризма Махир Унал.

Помимо этого, переставлены следующие министры: Фикри Ышык (являлся министром науки, промышленности и технологии, в новом кабинете будет министром национальной обороны, ранее эту должность занимал Исмет Йылмаз), Лютфи Эльван (являлся заместителем премьер-министра, станет министром развития, ранее эту должность занимал Джевдет Йылмаз), Наби Авджи (был министром национального образования, станет министром культуры и туризма, в старом кабинете эту должность занимал Махир Унал), Исмет Йылмаз (являлся министром национальной обороны, стал министром национального образования, ранее эту должность занимал Наби Авджи).

Список новых заместителей премьер-министра и министров:

Фарук Озлу - министр науки, промышленности и технологии (сменит Фикри Ышыка), Мехмет Озхасеки - министр охраны окружающей среды и градостроительства (Фатма Гюльдемет Сары), Реджеп Акдаг - министр здравоохранения (Мехмет Муэззиноглу), Ахмед Арслан - министр транспорта, мореходства и коммуникаций (Бинали Йылдырым), Фатма Бетюл Саян Кая - министр семьи и социального обеспечения (Сема Рамазаноглу), Омер Челик - министр по делам Евросоюза (Волкан Бозкыр), Нихат Зейбекчи - министр экономики (Мустафа Элиташ), Нуреттин Джаникли - заместитель премьер-министра.

Отметим, что завтра под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана состоится первое заседание нового правительства.