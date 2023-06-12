В Новой Москве нашли тело депутата, его жена госпитализирована

Тело депутата Александра Колодича из Югры обнаружено в Новой Москве.

Тело депутата Александра Колодича из Югры обнаружено в Новой Москве.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тело депутата обнаружено в подвале одного из частных домов в Новой Москве. На теле у мужчины обнаружены следы насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме также обнаружена жена депутата, она госпитализирована с ножевыми ранениями. "По подозрению в убийстве задержан рабочий, помогавший следить за участком", - заключил собеседник.

Как следует из информации с сайта "Единой России", 58-летний Колодич являлся депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва, председателем комитета думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.