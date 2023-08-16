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В Норильске произошел пожар на складе пиломатериалов

В Норильске произошел пожар на складе пиломатериалов Возгорание на складе пиломатериалов произошло в Норильске на площади порядка 1 тыс. кв. м.
В регионе
16 августа 2023 г. 09:29
В Норильске произошел пожар на складе пиломатериалов

Возгорание на складе пиломатериалов произошло в Норильске на площади порядка 1 тыс. кв. м.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в городской мэрии.

"[Площадь пожара] - порядка 1 тыс. кв. м", - сказали там.

Как уточнил в своем обращении к жителям Норильска мэр города Дмитрий Карасев, горит склад пиломатериалов на Октябрьской улице. "Погибших и пострадавших нет, но площадь пожара большая. Угрозы распространения огня на жизненно важные объекты тоже нет. Пожар находится под контролем. Но необходимо принять вынужденные меры - дорога по Октябрьской улице перекрыта в одну и в другую сторону", - сообщил он.

Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. "Сегодня утром поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания и металлического гаража. Предварительная площадь пожара составляет 1 200 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте работают 29 человек и 9 единиц техники. "Помощь пожарным оказывает тяжелая техника. Она помогает разбирать тяжелые конструкции", - пояснили в ведомстве.

Региональное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром организовало мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки.

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